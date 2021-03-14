14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Hatayspor'un golcüsü Boupendza Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Sarı lacivertliler açıkladı

F.Bahçe açıkladı! Boupendza transferi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'de, en çok tartışılan oyuncuların başında forvetler geliyor. Sarı lacivertlilerin sezon sonunda bir golcü alması beklenirken, akla gelen ilk isimlerden birisi de 'un santrforu Boupendza. Adı sarı lacivertlilerle anılan Gabonlu oyuncu hakkında, flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Ligde attığı 18 golle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve şimdiden transferin gözdesi haline gelen Boupendza konusunda da ilginç gelişme var.

cephesinden geçtiğimiz haftalarda yapılan 'Boupendza'yı 'de kalacaksa 'nin almasını isteriz' açıklamasından sonra bu transferin gündemde olduğu her platformda konuşulmaya başlamış, taraftarlar önümüzdeki yılın kadrosunda Boupendza'yı şimdiden görmeye başlamıştı.

Özellikle önümüzdeki Milli maç arasında Hatayspor'un yeni stadının açılışına Fenerbahçe'nin katılması ve açılış maçını 'nin oynayacak olması da bu transferin bitmesinin bir delili olarak görülmüştü.

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''KESİNLİKLE İLGİLENMİYORUZ!''

Ancak görüşünü aldığımız bir yetkili "Buopendza ligimize renk katan önemli bir golcü. Ancak biz Fenerbahçe olarak bu oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Ayrıca telaffuz edilen 8-10 milyon Euro gibi bir rakamları hiçbir futbolcuya vermeyi düşünmeyen bir yapımız var. Bu nedenle milli arada oynanacak stat açılış maçının futbolcu transferiyle hiçbir alakası bulunmamaktadır. 'a iki kulüp arasındaki iyi ilişkilerin ve dostluğun pekişmesinden başka bir gidiş amacımız yok" ifadelerini kullandı. ()

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