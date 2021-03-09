Fenerbahçe'de Erol Bulut’tan 4 değişiklik

Erol Bulut ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Son Antalyaspor maçından farklı olarak Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta’nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Mame Thiam forma giydi.

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Erol Bulut ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Son Antalyaspor maçından farklı olarak Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta'nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Mame Thiam forma giydi.