09 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut’tan 4 değişiklik

Bulut’tan 4 değişiklik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Erol Bulut ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Son Antalyaspor maçından farklı olarak Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta’nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Mame Thiam forma giydi.

Erol Bulut ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Son Antalyaspor maçından farklı olarak Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta'nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Mame Thiam forma giydi.
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