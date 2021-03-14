14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in son durumu belli oldu! Ne zaman dönecek?

Antalya maçında sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu 'den, iyi haber geldi. Ligin 28. haftasında ayak bileğinden sakatlanan oyuncu, koltuk değneklerinden kurtuldu. İşte Mesut'un sarı lacivertli formayla yeniden sahalara döneceği tarih... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de yıldız futbolcu dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

'in haberine göre 4 Mart'taki maçında ayak bileğine aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlanan ve o günden bu yana koltuk değnekleri ile yürüyebilen Fenerbahçeli Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

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MESUT SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Önümüzdeki hafta salon çalışmalarına başlayacak olan yıldız futbolcu 1 ay sonra sahalara dönecek.

Fenerbahçe'nin ara transferde 'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu 7 maçta görev aldı.

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