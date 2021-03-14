14 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in son durumu belli oldu! Ne zaman dönecek?
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil'den, iyi haber geldi. Ligin 28. haftasında ayak bileğinden sakatlanan oyuncu, koltuk değneklerinden kurtuldu. İşte Mesut'un sarı lacivertli formayla yeniden sahalara döneceği tarih... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.
Hürriyet'in haberine göre 4 Mart'taki Antalyaspor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlanan ve o günden bu yana koltuk değnekleri ile yürüyebilen Fenerbahçeli Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.
MESUT SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?
Önümüzdeki hafta salon çalışmalarına başlayacak olan yıldız futbolcu 1 ay sonra sahalara dönecek.
Fenerbahçe'nin ara transferde Arsenal'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu 7 maçta görev aldı.
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