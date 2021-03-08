Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil hakkında, kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'dan flaş açıklamalar geldi. Kunduracıoğlu, “Mesut’un ayağındaki kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, Mesut Özil ve Luiz Gustavo'nun sakatlık süreçleriyle ilgili açıklama yaptı. Mesut'la ilgili, "Mesut'un bağlarının birinde yırtık var, biri de koptu. Bu çok ciddi bir yaralanma. Allah korusun çok daha kötüsü de olabilirdi. Kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış. Şimdi koltuk değneğiyle yürüyor." diyen Kunduracıoğlu, Gustavo'nun uzayan iyileşme süreci için de, "Gustavo için Bayern Münih'in doktoru Müller Wolfarth'a danıştık. 4 haftadan önce oynamasın görüşü alındı. Erken oynatabilirsiniz ama bu çok tehlikeli olur. 30 dakika oynatmak için değer mi?" ifadelerini kullandı.

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