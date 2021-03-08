08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kulüp doktoru açıkladı! Mesut Özil'in ayağı kırılabilirdi

Mesut'un ayağı kırılabilirdi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 28. haftasında maçında sakatlanan hakkında, kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'dan flaş açıklamalar geldi. Kunduracıoğlu, “Mesut’un ayağındaki kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, ve 'nun sakatlık süreçleriyle ilgili açıklama yaptı. Mesut'la ilgili, "Mesut'un bağlarının birinde yırtık var, biri de koptu. Bu çok ciddi bir yaralanma. Allah korusun çok daha kötüsü de olabilirdi. Kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış. Şimdi koltuk değneğiyle yürüyor." diyen Kunduracıoğlu, Gustavo'nun uzayan iyileşme süreci için de, "Gustavo için 'in doktoru 'a danıştık. 4 haftadan önce oynamasın görüşü alındı. Erken oynatabilirsiniz ama bu çok tehlikeli olur. 30 dakika oynatmak için değer mi?" ifadelerini kullandı.

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