13 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba transfer! Temaslar başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Geçtiğimiz iki transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcu için temaslara başladı. İşte o isim... (Fb spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba transfer! Temaslar başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

Sezonu 22 transferle tamamlayan , gelecek yıl için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba transfer! Temaslar başladı

Sabah'ın haberine göre; yurt içinden Hatayspor forması giyen Boupendza için ilk görüşmeyi yapan sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için İngiltere'den sürpriz bir isimle temasta...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba transfer! Temaslar başladı

Sezona Bournemouth'ta başlayan, ardından devre arasında Everton'a geçen Joshua King, sezon sonunda serbest kalıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba transfer! Temaslar başladı

Devre arası transferinin son gününde Cenk Tosun'un 'a kiralanmasının ardından Everton'a geçen King, 'de şu ana kadar 7 maçta süre buldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba transfer! Temaslar başladı

Ancak bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Norveç Milli Takımı oyuncusu King, İngiltere'de 5 farklı takımda forma giydi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba transfer! Temaslar başladı

OĞLU FENERBAHÇELİ!

Joshua King, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda oğluna forması giydirdiği yukarıdaki fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Norveçli oyuncunun o dönemde de sarı-lacivertli takım için transfer dedikoduları çıkmış, Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba transfer! Temaslar başladı

ATTILA SZALAI İLE AYNI ŞİRKETE BAĞLI

29 yaşındaki oyuncunun menajerliğini 'nin Attila Szalai'yi transfer ettiği Rogon firmasının yapması, transferdeki bir başka ilginç detay olarak öne çıkıyor.

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