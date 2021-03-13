Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba transfer! Temaslar başladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Geçtiğimiz iki transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcu için temaslara başladı. İşte o isim... (Fb spor haberi)
Sezonu 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe, gelecek yıl için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sabah'ın haberine göre; yurt içinden Hatayspor forması giyen Boupendza için ilk görüşmeyi yapan sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için İngiltere'den sürpriz bir isimle temasta...
Sezona Bournemouth'ta başlayan, ardından devre arasında Everton'a geçen Joshua King, sezon sonunda serbest kalıyor.
Devre arası transferinin son gününde Cenk Tosun'un Beşiktaş'a kiralanmasının ardından Everton'a geçen King, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maçta süre buldu.
Ancak bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Norveç Milli Takımı oyuncusu King, İngiltere'de 5 farklı takımda forma giydi.
OĞLU FENERBAHÇELİ!
Joshua King, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda oğluna Fenerbahçe forması giydirdiği yukarıdaki fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Norveçli oyuncunun o dönemde de sarı-lacivertli takım için transfer dedikoduları çıkmış, Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanmıştı.
ATTILA SZALAI İLE AYNI ŞİRKETE BAĞLI
29 yaşındaki oyuncunun menajerliğini Fenerbahçe'nin Attila Szalai'yi transfer ettiği Rogon firmasının yapması, transferdeki bir başka ilginç detay olarak öne çıkıyor.
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