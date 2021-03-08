Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! "Kriz böyle yönetilmez"
Fenerbahçe son 3 iç saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak büyük bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde içten içe başlayan kriz, Caner Erkin'in kadro dışı kalmasıyla ortaya çıkmıştı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'a kızarak Melo örneği üzerinden "Kriz böyle yönetilmez" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kriz sürüyor...
Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin sorunu sürerken, bu kez Belözoğlu ve Bulut arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'den istifa edeceği gündeme gelen Emre Belözoğlu'nun istifa etmese de Bulut ile arasındaki sorun sürüyor...
Belözoğlu'nun Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken kendisine danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.
KRİZLER BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEZ
Emre Belözoğlu'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı."
"Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi.
TAKIM İYİ İDMAN YAPMIYOR
Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil.
Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.
Erol Bulut'un Caner'in kadro dışı kararını Belözoğlu'na danışmadan direkt Başkan Ali Koç'a söylemesi krizin tohumlarını ektiği de gelen bilgiler arasında. (Takvim)
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