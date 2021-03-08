08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! "Kriz böyle yönetilmez"

Fenerbahçe son 3 iç saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak büyük bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde içten içe başlayan kriz, Caner Erkin'in kadro dışı kalmasıyla ortaya çıkmıştı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'a kızarak Melo örneği üzerinden "Kriz böyle yönetilmez" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan 'de kriz sürüyor...

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan sorunu sürerken, bu kez Belözoğlu ve Bulut arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez

'den istifa edeceği gündeme gelen 'nun istifa etmese de Bulut ile arasındaki sorun sürüyor...

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez

Belözoğlu'nun Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken kendisine danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez

KRİZLER BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEZ
'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı."

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez

"Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez

TAKIM İYİ İDMAN YAPMIYOR
Bu arada 'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez

Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez

Erol Bulut'un Caner'in kadro dışı kararını Belözoğlu'na danışmadan direkt Başkan Ali Koç'a söylemesi krizin tohumlarını ektiği de gelen bilgiler arasında. (Takvim)

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Erol Bulut'a 'Melo' örneği! Kriz böyle yönetilmez

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