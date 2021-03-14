14 Mart 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile son sıradaki Gençlerbirliği, karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi mücadelenin VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu.
TFF'den alınan bilgiye göre Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig