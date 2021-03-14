Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile son sıradaki Gençlerbirliği, karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi mücadelenin VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu.

TFF'den alınan bilgiye göre Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapacak.

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