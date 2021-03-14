14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu

F.Bahçe-G.Birliği maçının VAR hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında ile kozlarını paylaşacak. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın VAR hakemi oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile son sıradaki , karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi mücadelenin VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu.

'den alınan bilgiye göre Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında VAR hakemi olarak görev yapacak.

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