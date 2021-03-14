14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçına ev sahipliği yapan Ülker Stadı fidanlarla donatıldı!

Kadıköy'de tribünler fidanlarla donatıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında - maçının öncesinde tribünler fidanlarla donatıldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası’nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

'nin ile oynayacağı maç öncesinde tribünlerde ağaç fidanları yer aldı.

'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde ağaç fidanları yer aldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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