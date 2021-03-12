12 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

27 Şubat tarihinden itibaren kadro dışı bırakılan Caner Erkin, 11 Mart'ta takımla birlikte antrenmana çıktı ve affedildi. Deneyimli oyuncunun teknik direktör Erol Bulut'a telefon açıp özür dilediği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun da bir şartla affedildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

'nin tecrübeli oyuncusu , geçtiğimiz haftalarda kritik Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı kalırken, bu olayın yankıları haftalardır sürüyordu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

Sakatlığı bulunmamasına rağmen tesislerde kadroda olmadığının haberini alan tecrübeli sol bek, hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde Samandıra'dan ayrılırken, Caner'in hafta içi takımla yapılan toplantıda " böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun 'un hoşuna gitmediği öğrenilmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

3 haftadır takımdan ayrı olan milli futbolcu için 'de sürpriz bir gelişme yaşandı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in sol kanadının değişilmez isimlerinden olan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan affedildi. Milli oyuncu, takımının dün gerçekleştirdiği idmanda yer aldı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

3 hafta önceki Trabzonspor maçı öncesi hafta içi takımla yapılan toplantıda teknik direktör 'a " böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" şeklinde bir çıkış yapan ve bunun üzerine kadro dışı kalan Caner'in kısa süre önce telefonla konuşarak özür dilediği Erol Bulut'a buna benzer bir olayın bir daha gerçekleşmeyeceğini aktardığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

Ardından ise Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılan toplantının ardından Caner'in takıma dahil edilmesine karar verildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

Caner, Trabzonspor- derbisi öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

Trabzon maçı kadrosuna alınmayan ve o günden beri takımdan ayrı çalışan , Gençlerbirliği maçıyla takıma dönecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

Tecrübeli oyuncu bu sezon formasıyla çıktığı 26 maçta takımına 7 asist ile katkı sağladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...

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