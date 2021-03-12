Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'e şartlı af! Erol Bulut'a telefon etti ve...
27 Şubat tarihinden itibaren kadro dışı bırakılan Caner Erkin, 11 Mart'ta takımla birlikte antrenmana çıktı ve affedildi. Deneyimli oyuncunun teknik direktör Erol Bulut'a telefon açıp özür dilediği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun da bir şartla affedildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, geçtiğimiz haftalarda kritik Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı kalırken, bu olayın yankıları haftalardır sürüyordu.
Sakatlığı bulunmamasına rağmen tesislerde kadroda olmadığının haberini alan tecrübeli sol bek, hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde Samandıra'dan ayrılırken, Caner'in hafta içi takımla yapılan toplantıda "Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun Erol Bulut'un hoşuna gitmediği öğrenilmişti.
3 haftadır takımdan ayrı olan milli futbolcu için Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı...
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in sol kanadının değişilmez isimlerinden olan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Caner Erkin affedildi. Milli oyuncu, takımının dün gerçekleştirdiği idmanda yer aldı...
3 hafta önceki Trabzonspor maçı öncesi hafta içi takımla yapılan toplantıda teknik direktör Erol Bulut'a "Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" şeklinde bir çıkış yapan ve bunun üzerine kadro dışı kalan Caner'in kısa süre önce telefonla konuşarak özür dilediği Erol Bulut'a buna benzer bir olayın bir daha gerçekleşmeyeceğini aktardığı öğrenildi.
Ardından ise Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılan toplantının ardından Caner'in takıma dahil edilmesine karar verildi.
Caner, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.
Trabzon maçı kadrosuna alınmayan ve o günden beri takımdan ayrı çalışan Caner Erkin, Gençlerbirliği maçıyla takıma dönecek.
Tecrübeli oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta takımına 7 asist ile katkı sağladı.
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