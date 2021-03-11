11 Mart 2021, Perşembe
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Risk almak istemiyorlar
Fenerbahçe, Rogon'dan daha önce Gustavo, Pelkas ve Szalai'yi transfer etti. Stoper transferinde gelecek sezon riske girmek istemeyen yönetim aynı şirkete bağlı Maresic'i bitirmek istiyor.
Değeri 3 milyon Euro
İki sezon önce Reims'e transfer olan Dario Maresic'in kulubüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 21 yaşındaki Avusturyalı genç stoperin güncel piyasa değere ise 3 milyon Euro. (Takvim)
Fenerbahçe Szalai'nin yanına Dario Maresic'i istiyor
Fenerbahçe, Gustavo, Pelkas ve Attila Szalai’yi transfer ettiği menajerlik şirketinden bir yıldızı daha kapmak üzere. İşte son gelişmeler... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe gelecek sezon Szalai'nin yanına sağlam bir stoper almakta kararlı… Elindek stoperlerden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Reims'te forma giyen 21 yaşındaki Dario Maresic'in peşinde… Kanarya, bu transfer için tanıdık bir menajerlik şirketinin kapısını çalacak. Fenerbahçe stoper transferinde artık riske girmek istemiyor.
Risk almak istemiyorlar
Fenerbahçe, Rogon'dan daha önce Gustavo, Pelkas ve Szalai'yi transfer etti. Stoper transferinde gelecek sezon riske girmek istemeyen yönetim aynı şirkete bağlı Maresic'i bitirmek istiyor.
Değeri 3 milyon Euro
İki sezon önce Reims'e transfer olan Dario Maresic'in kulubüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 21 yaşındaki Avusturyalı genç stoperin güncel piyasa değere ise 3 milyon Euro. (Takvim)
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