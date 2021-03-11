11 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Szalai'nin yanına Dario Maresic'i istiyor

Szalai'nin partneri Fransız! İşte o isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

Fenerbahçe, Gustavo, Pelkas ve ’yi transfer ettiği menajerlik şirketinden bir yıldızı daha kapmak üzere. İşte son gelişmeler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe gelecek sezon Szalai'nin yanına sağlam bir stoper almakta kararlı… Elindek stoperlerden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi 'te forma giyen 21 yaşındaki Dario Maresic'in peşinde… Kanarya, bu transfer için tanıdık bir menajerlik şirketinin kapısını çalacak. Fenerbahçe stoper transferinde artık riske girmek istemiyor.

Risk almak istemiyorlar

Fenerbahçe, Rogon'dan daha önce Gustavo, Pelkas ve Szalai'yi transfer etti. Stoper transferinde gelecek sezon riske girmek istemeyen yönetim aynı şirkete bağlı Maresic'i bitirmek istiyor.




Değeri 3 milyon Euro

İki sezon önce Reims'e transfer olan Dario Maresic'in kulubüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 21 yaşındaki Avusturyalı genç stoperin güncel piyasa değere ise 3 milyon Euro. (Takvim)
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