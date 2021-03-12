12 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, ligin ilk yarısında forma bulduğu maçlarda beklenilen performansı gösterememişti. 26 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda performansı yükselişe geçerken, flaş Mesut Özil detayı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.03.2021

'de Trabzonspor ve Konyaspor deplasmanlarında gelen galibiyetlerde performansıyla çok beğenilen , kariyeri açısından ilginç bir dönem yaşıyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

Dünyaca ünlü yıldız 'in transferi sonrası Mert Hakan'da önemli bir gelişimin olması gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

Geldiği günden bu yana Özil ile sıcak diyaloglar kuran, saha içi ve saha dışında iyi bir arkadaşlık kuran 26 yaşındaki orta saha, herkesin takdirini topluyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

'le her zaman yakın olmaya gayret eden, yıldız oyuncunun tecrübelerinden ve futbol bilgisinden faydalanan Mert Hakan, kendisini ciddi anlamda geliştirmeye başladı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

Milliyet'in haberine göre; Real Madrid, Arsenal ve Almanya Milli Takımı gibi üst düzey takımlarda forma giyen 'in deneyimleri Mert Hakan'ın üzerinde kısa sürede etki bıraktı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

Maçlarda, antrenmanlarda ve bireysel çalışmalarda dünyaca ünlü oyuncunun tavsiyelerini dinleyerek saygı gösteren sarı-lacivertli futbolcu, oyuna olan bakış açısını da değiştirdi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

Artık daha fazla Avrupa futboluna ilgi duyan ve kariyerine de bu şekilde yön vermek isteyen , önemli bir vizyon da edindi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

HERKESLE SAMİMİ OLDU

'in 'ye transferi sadece için değil, tüm takıma olumlu yönde etki etti.
Özellikle genç yıldızlar Özil'le beraber takım arkadaşı olmaktan, yakın durmaktan ve futbol oynamaktan keyif alıyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

Attila Szalai, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci gibi hem yeni transferler hem de genç futbolcular 'le sıcak bir iletişim kuruyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

Mert Hakan, Ozan Tufan, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Caner Erkin gibi isimlerle de samimi arkadaşlık kuran , yabancı futbolcularla da arası çok iyi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı

Almanca ve İngilizce'si iyi olan 32 yaşındaki futbolcu Sosa, Gustavo ve Tisserand gibi Almanca bilen isimlerle sürekli konuşuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Caner Erkin için flaş sözler! Dilinin ayarı yok Caner Erkin için flaş sözler! "Dilinin ayarı yok"
F.Bahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları F.Bahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları
Bulut iç saha krizini bitirmek istiyor! Tek hedef 3 puan Bulut iç saha krizini bitirmek istiyor! Tek hedef 3 puan
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ