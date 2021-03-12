Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı yükseldi! Flaş Mesut Özil detayı
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, ligin ilk yarısında forma bulduğu maçlarda beklenilen performansı gösterememişti. 26 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda performansı yükselişe geçerken, flaş Mesut Özil detayı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Trabzonspor ve Konyaspor deplasmanlarında gelen galibiyetlerde performansıyla çok beğenilen Mert Hakan Yandaş, kariyeri açısından ilginç bir dönem yaşıyor.
Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in transferi sonrası Mert Hakan'da önemli bir gelişimin olması gözlerden kaçmadı.
Geldiği günden bu yana Özil ile sıcak diyaloglar kuran, saha içi ve saha dışında iyi bir arkadaşlık kuran 26 yaşındaki orta saha, herkesin takdirini topluyor.
Mesut Özil'le her zaman yakın olmaya gayret eden, yıldız oyuncunun tecrübelerinden ve futbol bilgisinden faydalanan Mert Hakan, kendisini ciddi anlamda geliştirmeye başladı.
Milliyet'in haberine göre; Real Madrid, Arsenal ve Almanya Milli Takımı gibi üst düzey takımlarda forma giyen Mesut Özil'in deneyimleri Mert Hakan'ın üzerinde kısa sürede etki bıraktı.
Maçlarda, antrenmanlarda ve bireysel çalışmalarda dünyaca ünlü oyuncunun tavsiyelerini dinleyerek saygı gösteren sarı-lacivertli futbolcu, oyuna olan bakış açısını da değiştirdi.
Artık daha fazla Avrupa futboluna ilgi duyan ve kariyerine de bu şekilde yön vermek isteyen Mert Hakan Yandaş, önemli bir vizyon da edindi.
HERKESLE SAMİMİ OLDU
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sadece Mert Hakan Yandaş için değil, tüm takıma olumlu yönde etki etti.
Özellikle genç yıldızlar Özil'le beraber takım arkadaşı olmaktan, yakın durmaktan ve futbol oynamaktan keyif alıyor.
Attila Szalai, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci gibi hem yeni transferler hem de genç futbolcular Mesut Özil'le sıcak bir iletişim kuruyor.
Mert Hakan, Ozan Tufan, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Caner Erkin gibi isimlerle de samimi arkadaşlık kuran Mesut Özil, yabancı futbolcularla da arası çok iyi.
Almanca ve İngilizce'si iyi olan 32 yaşındaki futbolcu Sosa, Gustavo ve Tisserand gibi Almanca bilen isimlerle sürekli konuşuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig