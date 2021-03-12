Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de özellikle deplasman maçlarında gelen galibiyetler çok büyük avantaj sağladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sarı lacivertliler, Kadıköy'de de maç kazanarak iç saha maçlarındaki kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Kanarya'da, tek hedef 3 puan. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Deplasmanda bu sezon fırtına gibi esen Fenerbahçe'de sıra iç saha maçlarını kazanmaya geldi. Sarı-lacivertliler pazar günü sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenerek ilk adımı atmak istiyor. Şimdiye kadar Kadıköy'de kapanan takımlara karşı bir çözüm üretemeyen teknik direktör Erol Bulut bu kez işi sıkı tutuyor. Antrenmanlarda farklı hücum organizasyonları üzerinde durulurken, golcüler Thiam, Samatta ve Cisse'ye özel gol çalışmaları yaptırılıyor. Hedef kuru baskıdan ziyade sonuç alacak bir planı sahaya koymak.

3 MAÇTA 1 PUAN

Kanarya ligde bu sezon Kadıköy'de yaptığı 14 maçta 7 galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 19 puan kaybetti. Sahasında en son 30 Ocak'ta Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, sonrasında evinde oynadığı 3 karşılaşmada Galatasaray ve Göztepe'ye aynı skorla 1-0 mağlup oldu; Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Krizi aşmak için teknik heyet, oyunculara mental olarak da terapi uygularken, savunmaya da, "Hata yapmayın. Yenilecek bir gol rakibin direncini daha da artırır" uyarısı yapıldı.

REKABET KIZIŞTI

SARI-lacivertli ekipte forma savaşı kızıştı. Özellikle orta sahada büyük rekabet yaşanıyor. Luiz Gustavo'nun dönmesi, Mert Hakan ve Sosa'nın da form tutması nedeniyle alternatifleri artan Erol Bulut seçim yapmakta zorlanıyor. Sakatlığını atlatan Gustavo'nun pazar günü 11'e dönmesi beklenirken, kimin kulübeye gideceği merak konusu. Sarı kart cezalısı Valencia'nın yokluğunda kanatlarda ise Osayi-Samuel ve Thiam'ın yer alacağı, forvette de Samatta ya da Cisse'den birisinin oynayacağı gelen bilgiler arasında. (Fotomaç)

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