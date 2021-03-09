09 Mart 2021, Salı
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Ömer Üründül'den Mert Hakan Yandaş'a övgü dolu sözler! "Konyaspor maçında..."
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ömer Üründül, 'Futbol A' programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Üründül, "Konyaspor maçında Mert Hakan Yandaş'ın basmadığı yer kalmadı. Kuvvetli olduğunda çok faydalı bir oyuncu." dedi. (FB spor haberleri)
09.03.2021
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