Fenerbahçe'de Szalai yine işbaşında! İşte o istatistik
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Attila Szalai, kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Macar stoper, Konyaspor maçında sarı-lacivertli formayla ilk golünü atarken, savunmada da hatasız oynadı. İşte o istatistik...
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai, yine işbaşındaydı. Kısa sürede sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi olan Macar stoper, savunmada hatasız oynarken, futbolunu bir de golle süsledi. Ceza sahasındaki kritik müdahaleleriyle öne çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yaptığı çıkışlarla hücuma da katkı sağladı, Fenerbahçe'nin ilk golünü atan adamdı.
Giydiği 9 lig maçında takımının en iyileri arasında yer alan Szalai, savunmada 5 top uzaklaştırdı, 3 de pas arası yaptı. 49 kez topla buluşan Macar futbolcu, yüzde 77 pas isabetiyle oynadığı karşılaşmada girdiği 4 ikili mücadelenin de 3'ünü kazandı. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Attila Szalai için taraftarlar övgü dolu sözler sarfederken, binlerce yorum yapıldı.
(Fotomaç)
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