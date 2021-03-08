08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Konyaspor maçı ilk 11'i...

Fenerbahçe'de tek çare 3 puan! İşte ilk 11...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, beraberliğinin ardından deplasmanına çıkacak. Zirve rakiplerinden 'ın puan kaybettiği haftada bir kez daha hata yapmak istemeyen sarı lacivertlilerde, tek çare 3 puan. İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı ilk 11'i... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, 'in 29. haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Geçen haftada sahasında Fraport TAV ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. 'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yükselişe geçen da çıkışını devam ettirmek istiyor. Yeşil-beyazlılar ligdeki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Geçen sezon Konya'da oynanan karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

MESUT ÖZİL SAKAT, CANER KADRO DIŞI

Antalyaspor maçında ayak bileği bağlarında yırtık oluşan Mesut Özil, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan ve sakatlıkları bulunan Perotti, ile Sadık Çiftpınar bu akşam forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş 1 hafta sahalardan uzak kalacak

YÖNETMEN PELKAS

Takımın hücumda lideri bugün Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız, Mesut'un yokluğunda 10 numara pozisyonunda serbest adam olarak forma giyecek. Buluştuğu topları gol ve asiste çevirmeye çalışacak. ve Enner da kanatlarda Pelkas'a eşlik edecek. Forvette ise yeniden Mame Thiam yer alacak. Samatta kulübeye dönecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Daci

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, , Novak, Sosa, Gustavo (Osayi), , Valencia, Pelkas, Thiam

YENİDEN SERDAR AZİZ

Erol Bulut'un savunmada Marcel Tisserand ile arasında tercihini Serdar'dan yana yapması bekleniyor. Sarı kart cezası biten tecrübeli oyuncu, Attila Szalai'ye eşlik edecek. İkili uyumu ile dikkat çekiyor. Antalyaspor maçında yenilen golde hata yapan Tisserand ise yedek soyunacak. Serdar Aziz hafta boyunca idmanlarda çok istekliydi.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartlı isimlere uyarı yapıldı. Enner Valencia, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci bugün de sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek. (Fotomaç)

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