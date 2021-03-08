Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Antalyaspor beraberliğinin ardından Konyaspor deplasmanına çıkacak. Zirve rakiplerinden Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada bir kez daha hata yapmak istemeyen sarı lacivertlilerde, tek çare 3 puan. İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı ilk 11'i... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Geçen haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. İlhan Palut'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yükselişe geçen Konyaspor da çıkışını devam ettirmek istiyor. Yeşil-beyazlılar ligdeki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Geçen sezon Konya'da oynanan karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

MESUT ÖZİL SAKAT, CANER KADRO DIŞI

Antalyaspor maçında ayak bileği bağlarında yırtık oluşan Mesut Özil, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve sakatlıkları bulunan Perotti, Sinan Gümüş ile Sadık Çiftpınar bu akşam forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

YÖNETMEN PELKAS

Takımın hücumda lideri bugün Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız, Mesut'un yokluğunda 10 numara pozisyonunda serbest adam olarak forma giyecek. Buluştuğu topları gol ve asiste çevirmeye çalışacak. İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia da kanatlarda Pelkas'a eşlik edecek. Forvette ise yeniden Mame Thiam yer alacak. Samatta kulübeye dönecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Daci

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo (Osayi), İrfan Can, Valencia, Pelkas, Thiam

YENİDEN SERDAR AZİZ

Erol Bulut'un savunmada Marcel Tisserand ile Serdar Aziz arasında tercihini Serdar'dan yana yapması bekleniyor. Sarı kart cezası biten tecrübeli oyuncu, Attila Szalai'ye eşlik edecek. İkili uyumu ile dikkat çekiyor. Antalyaspor maçında yenilen golde hata yapan Tisserand ise yedek soyunacak. Serdar Aziz hafta boyunca idmanlarda çok istekliydi.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartlı isimlere uyarı yapıldı. Enner Valencia, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci bugün de sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek. (Fotomaç)

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