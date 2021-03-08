08 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'den paylaşım geldi! Pelkas...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile oynanan maçta talihsiz bir sakatlık geçiren Dimitris Pelkas, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yunan futbolcu hastaneden taburcu edilirken, sarı-lacivertlilerden Pelkas paylaşımı geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas, karşılaşmada Skubic'le çarpışarak şanssız bir sakatlık geçirdi. Yere düştüğünde kendinde olmayan yıldız isim ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra taburcu edilen Pelkas ile ilgili Fenerbahçe'den paylaşım geldi.
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