09 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Szalai ülkesinin kanalına konuştu! "Büyük bir tarihe sahip ve dünya genelinde tanınan bir kulübe geldim"

Szalai'den flaş itiraf! Dünya genelinde...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 Giriş Tarihi: 09.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin savunma oyuncusu Szalai ülkesinin televizyonuna açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir tarihe sahip ve dünya genelinde tanınan bir kulübe geldim. Burada gelişimim ve ilerlemem için her şey mevcut." dedi. ()

'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcu , 'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Szalai, Macar televizyonu 'e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye çok çabuk alıştığını, bu süre zarfında hem kulübün hem de takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi olduğuna dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir tarihe sahip ve dünya genelinde tanınan bir kulübe geldim. Burada gelişimim ve ilerlemem için her şey mevcut. Oynadığım oyundan taraftarların memnun olduğu şeklinde geri dönüş aldığım için de çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğa inandığını da belirten Szalai, "Büyük rüyamızın gerçekleşmesine, şampiyon olmamıza 12 maç kaldı." dedi.

Fenerbahçe'nin 'in 29. haftasında 'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşamıştı.

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