07 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş 1 hafta sahalardan uzak kalacak

F.Bahçe'de sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de, ile oynanacak mücadele öncesi şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu 1 hafta sahalardan uzak kalacak. ()

'de maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen 'ün tedavisine başlandığı kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcunun 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; 'in tedavisine devam edildi.



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