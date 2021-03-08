ALİ KOÇ'A "İSTERSENİZ BIRAKAYIM" DEDİ

Sabah'ın haberine göre; Tüm bunlara rağmen Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve Başkan'a "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi.