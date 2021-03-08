08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, Caner Erkin'in kadro dışı kalması sonucuyla başlayan kriz süreci Emre Belözoğlu'nun istifasını sunmasıyla sürdü. Sportif direktör Belözoğlu'nun, teknik direktör Erol Bulut ile arasının açıldığı öğrenildi. Başkan Ali Koç'a istifasını sunması üzerine, Belözoğlu'nun o konuşması ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında bugün ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

Sarı-Lacivertliler'de sakatlanırken, takımın en önemli isimlerinden 'nun dönüşü ise yüzleri güldürdü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

"EMRE BELÖZOĞLU AYRILDI" İDDİASI

önünde mutlak 3 puan arayacak olan 'de saha dışında ise konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör 'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

"SONUNA KADAR FENERBAHÇE"

Ancak bu iddia, dün Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar " mesajıyla çürütüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

ALİ KOÇ'A "İSTERSENİZ BIRAKAYIM" DEDİ

Sabah'ın haberine göre; Tüm bunlara rağmen 'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden 'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve Başkan'a "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

HAFTADA 1 EROL BULUT'LA GÖRÜŞÜYOR

Ancak Emre'nin bu mesajı başkan tarafından kabul görmedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

Belözoğlu'nun, teknik heyetin işine karışmadığı, sadece haftada bir kez 'la gidişatı konuştuğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

Sportif direktör dün takımla birlikte Konya'ya gitti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Bu arada Kulüp Başkanı , NTV'de katıldığı bir programda bu yaz yapılacak seçimde yeniden aday olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

Henüz kesin kararını vermediğini kaydeden Başkan , şu ifadeleri kullandı:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Ali Koç'a istifasını sundu! İşte o konuşma...

"2006 yılında yönetime girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. 'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın, ne kadar çok aday, o kadar iyi."

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