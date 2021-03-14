14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlanarak oyundan çıktı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 44. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerine dahil oldu. ( haberleri)

, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk ederken, sakatlık şoku yaşadı.

31. haftada oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sarı lacivertlilerde , sakatlanarak oyundan çıktı.

Gökhan Gönül, dakikalar 43'ü gösterdiğinde saha kenarına geldi ve yerini 'ye bıraktı.

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