07 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe kafilesi Konyaspor maçı için Konya'ya geldi!

Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , 'ya geldi. Sarı lacivertliler yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı. İşter detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 29'uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan kafilesi, 'ya geldi.

Fenerbahçe, 29. hafta maçında İttifak Holding ile mücadele edecek. 'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise ile üstlenecek.

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Konya'ya geldi. Sarı-lacivertliler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.

karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen , kafilede yer almadı.

Ayrıca sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen de kadroya alınmadı.

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