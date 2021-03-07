Son dakika spor haberi: Fenerbahçe kafilesi Konyaspor maçı için Konya'ya geldi!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Konya'ya geldi. Sarı lacivertliler yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı. İşter detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi.
Fenerbahçe, 29. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlenecek.
Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Konya'ya geldi. Sarı-lacivertliler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.
Antalyaspor karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil, kafilede yer almadı.
Ayrıca sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş de kadroya alınmadı.
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