07 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!

F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de ile karşılaşacak 'nin kamp kadrosu belli oldu. (FB spor haberleri)

, Süper Lig'in 29. haftasında kritik deplasmanına çıkacak. Zirvede kalma mücadelesi adına büyük önem taşıyan bu müsabaka öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.

GUSTAVO DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından açıklanan listede Luiz Gustavo'nun uzun süren sakatlığı sonrası kadroya dahil edildiği görüldü.

CANER ERKİN VE SAKATLAR YOK
Bununla beraber sakatlığı süren Sinan Gümüş, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra, Caner Erkin de Konya'ya götürülmedi.

İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor kamp kadrosu;


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