07 Mart 2021, Pazar
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GUSTAVO DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından açıklanan listede Luiz Gustavo'nun uzun süren sakatlığı sonrası kadroya dahil edildiği görüldü.
CANER ERKİN VE SAKATLAR YOK
Bununla beraber sakatlığı süren Sinan Gümüş, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra, Caner Erkin de Konya'ya götürülmedi.
İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor kamp kadrosu;
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında kritik Konyaspor deplasmanına çıkacak. Zirvede kalma mücadelesi adına büyük önem taşıyan bu müsabaka öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.
GUSTAVO DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından açıklanan listede Luiz Gustavo'nun uzun süren sakatlığı sonrası kadroya dahil edildiği görüldü.
CANER ERKİN VE SAKATLAR YOK
Bununla beraber sakatlığı süren Sinan Gümüş, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra, Caner Erkin de Konya'ya götürülmedi.
İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor kamp kadrosu;
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