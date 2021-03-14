Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.







FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro



3 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Artık kayba tahammülü kalmayan sarılacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek Beşiktaş ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor.



Luiz Gustavo yaklaşık 1,5 ay sonra 11'de

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'de görev aldı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 5 maçı kaçırmıştı.

Sakatlığının ardından ilk olarak geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçının son bölümünde oynayan Luiz Gustavo, Gençlerbirliği mücadelesine ise ilk 11'de başladı.

Brezilyalı futbolcu, son olarak ligde 2 Şubat'taki Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Caner Erkin yedek bekledi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu.

Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı.

Tribünde bin fidan

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde bin adet fidan yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra cezalı Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.

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