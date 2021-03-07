Fenerbahçe'de varsa yoksa Gustavo!

Sakatlığı nedeniyle 23. haftadaki Hatayspor maçından bu yana forma giyemeyen Luiz Gustavo'nun hazır duruma gelmesi taraftarları heyecanlandırdı.

12. adamın sosyal medyada en çok konuştuğu isimlerin başında Gustavo geldi. Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı futbolcunun dönüşüyle çıkışa geçeceklerine inandıklarını belirtip, Sambacı ile ilgili binlerce yorumda bulundu.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ