07 Mart 2021, Pazar
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Performansıyla eleştirilen Ozan Tufan'ın formsuzluğu dikkati çekiyor. Takımın değişmezlerinden olan oyuncu son maçlarda yedek kulübesine mahkûm oldu.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a ne oldu? Gerçek ortaya çıktı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın düşüşü dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu özellikle son karşılaşmalarda yedek kulübesinde başlarken, ilk 11'de çıktığı son Antalyaspor maçında ise, ilk yarının sonunda oyundan alınmıştı. (FB spor haberleri)
Performansıyla eleştirilen Ozan Tufan'ın formsuzluğu dikkati çekiyor. Takımın değişmezlerinden olan oyuncu son maçlarda yedek kulübesine mahkûm oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ozan'ın uyku ve beslenmesine dikkat etmediği ve yeniden kilo aldığı belirtildi.
Teknik Direktör Erol Bulut'un Ozan'la görüşerek kendisini bir an önce toparlamasını istediği ifade edildi.
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