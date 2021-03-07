07 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

Ozan'a ne oldu? Gerçek ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 'ın düşüşü dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu özellikle son karşılaşmalarda yedek kulübesinde başlarken, ilk 11'de çıktığı son maçında ise, ilk yarının sonunda oyundan alınmıştı. ( haberleri)

Performansıyla eleştirilen 'ın formsuzluğu dikkati çekiyor. Takımın değişmezlerinden olan oyuncu son maçlarda yedek kulübesine mahkûm oldu.
'nin haberine göre Ozan'ın uyku ve beslenmesine dikkat etmediği ve yeniden kilo aldığı belirtildi.
Teknik Direktör 'un Ozan'la görüşerek kendisini bir an önce toparlamasını istediği ifade edildi.

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