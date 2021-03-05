05 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

ASVEL - Fenerbahçe Beko | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

THY EuroLeague'in 28. haftasında temsilcilerimizden , deplasmanda ekibi 'in konuğu oluyor. ASVEL - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 28. haftasında deplasmanda temsilcisi ile karşılaşıyor.

'da Astroballe Salonu'nda oynanan mücadele, TSİ 22.45'te başladı ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

mağlubiyetinin ardından 'ı 100-92 yenen sarı-lacivertliler, ligdeki galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Geride kalan maçlarda 11 de yenilgi alan Fenerbahçe Beko, puan cetvelinin 7'inci sırasında bulunuyor.

'nde 12 galibiyet, 15 yenilgisi bulunan ASVEL ise 12. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 81-59 kazanmıştı.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: ASVEL 5-15 FENERBAHÇE BEKO (Maç devam ediyor)

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