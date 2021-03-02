02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci! Antalyaspor maçında...

Fener'de Gustavo sevinci! Antalya maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

'de sevinci yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle , , ve maçlarını kaçıran Brezilyalı yıldız, maçı öncesinde takımdan ayrı çalışmalarına başladı. Peki yıldız oyuncu maçında oynayacak mı? İşte detaylar... | Son dakika haberleri ()

, takımdan ayrı çalışmalara başladı. Tedavisi tamamlanan Brezilyalı ön libero idmanda tek başına düz koşu yaptı. , (kupa), ve maçlarını kaçıran Gustavo'nun karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. (Fotomaç)

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