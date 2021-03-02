02 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci! Antalyaspor maçında...
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray, Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor maçlarını kaçıran Brezilyalı yıldız, Antalyaspor maçı öncesinde takımdan ayrı çalışmalarına başladı. Peki yıldız oyuncu Antalya maçında oynayacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)
Luiz Gustavo, takımdan ayrı çalışmalara başladı. Tedavisi tamamlanan Brezilyalı ön libero idmanda tek başına düz koşu yaptı. Galatasaray, Başakşehir (kupa), Göztepe ve Trabzon maçlarını kaçıran Gustavo'nun Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. (Fotomaç)
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