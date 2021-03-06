Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Samatta, Cisse ve Thiam...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında dahil edilen Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Mame Thiam, gösterdikleri performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Mame Thiam beklentileri karşılayamadı. Üç forvet ligde geride kalan 28 haftada toplamda 14 gol atabilirken, takıma doğru dürüst bir katkı sağlayamadı. Papiss Cisse ve Samatta ligde 20'şer maçta şans bulurken 4'er kez fileleri havalandırdı. İki santrfor da ortalama olarak 5 maçta 1 gol kaydedebildi. Bu da son derece düşük bir rakam.
AÇILMAZLARSA ZOR
Cisse ve Samatta'ya göre daha verimli olan Thiam ise ligde 22 maçta görev alıp, 6 gol kaydetti. Senegalli oyuncunun gol ortalaması da 3.5 maçta 1 gol oldu. Şampiyonluğa oynayan bir takımın forvetlerinden beklenen ise tek başına 15-20 gol atması. Fenerbahçe'de 3 forvetin toplam sayısı bile bu rakamın altında! 'Golcün kadar konuş' sözünü hatırlatan taraftarlar, "Atamayan bu santrforlarla şampiyonluğa nasıl ulaşacağız?" diye soruyor.
SAMATTA HAYAL KIRIKLIĞI
Aston Villa'dan büyük ümitlerle transfer edilen Mbwana Samatta, ligde 7 maçtır suskun. 28 yaşındaki oyuncu forma giydiği 20 maçın 17'sinde gol atamadı. Ligde sadece 4 kez fileleri sarsabilen Samatta'nın çıkış yakalamazsa sezon sonunda gönderilip, yerine yeni bir golcü alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.
LİGDE NE YAPTILAR?
CISSE 20 MAÇ 5 GOL
SAMATTA 20 MAÇ 5 GOL
THIAM 22 MAÇ 6
(Fotomaç)
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