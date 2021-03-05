Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek? Canlı yayında açıkladı

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem bulunduğunu açıkladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Artı Futbol programına canlı bağlanarak Mesut Özil'in son durumuyla ilgili bilgi verdi.

ABONE OL