13 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Valencia 66-52 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Beko İspanya'da mağlup!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

THY EuroLeague'de deplasmanda 'e 66-52 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 2 maç aranın ardından mağlup oldu.

Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında konuk olduğu 'nın takımına 66-52 yenildi.

kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Valencia Basket, ilk çeyreğini 18-10 önde bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 37-28 üstünlükle girdi.

İki takımın da hücumda etkisiz kaldığı üçüncü periyodu ev sahibi ekip, 45-39 önde tamamladı. Son çeyrekte aradaki skor farkını açan Valencia Basket, mücadeleden 66-52 galip ayrıldı.

Valencia Basket'te Van Rossom 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko da Vesely 15, De Colo 14 sayı üretti.

Bu skorla Valencia Basket ligdeki 15. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli takım ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

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