04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Filip Novak Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla formasına kavuştu

Filip Novak formasına kavuştu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 28. haftasında sahasında 'u konuk eden Fenerbahçe'de , 8 haftalık aradan sonra ilk 11'e sahada çıktı.

'in 28. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Çek futbolcu , uzun bir aranın ardından ilk kez 11'de sahaya çıktı.

'in kadro dışı kalmasının ardından forma şansı bulan tecrübeli oyuncu, 'in 20. haftasında oynanan maçının ardından ilk kez 11'de görev aldı.

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