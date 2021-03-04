04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Filip Novak Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla formasına kavuştu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Filip Novak, 8 haftalık aradan sonra ilk 11'e sahada çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Çek futbolcu Filip Novak, uzun bir aranın ardından ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının ardından forma şansı bulan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından ilk kez 11'de görev aldı.
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