05 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ateş püskürdü! "Daum bizi rahatsız ediyor"

Belözoğlu ateş püskürdü! Daum...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de alınan her başarısız sonucun ardından yapmış olduğu paylaşımlarla gündem olan 'a, sportif direktör sert yanıt verdi. Belözoğlu, "Biz hocamızın arkasındayız, arkasında duracağımızı da kendisine söyledik. 'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor." dedi. ()

eski teknik direktörü 'un paylaşımları gündemden düşmüyor. Fanatik'in haberine göre sarı-Lacivertli kulüp her kaybedilen puan ve maç sonarsı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Daum'a rahatsızlıklarını iletti.

"FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

'un aldığı her kötü sonucun ardından sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın dikkatini çeken Daum Fenerbahçe yönetimine göreve hazır olduğunu iletti. Eski oyuncusu aracılığıyla "'yi çok seviyorum. Fenerbahçe'de çok güzel anılarım var. Hep olumlu şeyler düşünüyorum. Yapabileceğim şeyler olduğunda yardıma hazırım." mesajı gönderdi. Daum'un bu mesajı Başkan ve Sportif Direktör 'na iletildi.

EMRE'DE DAUMA SERT CEVAP!

Christoph Daum'un paylaşımları ve Fenerbahçe'ye gönderdiği mesajı Emre Belözoğlu ise sert bir dille cevapladı. Belözoğlu, "Biz hocamızın arkasındayız, arkasında duracağımızı da kendisine söyledik. Erol Bulut'a güvenimizi ilettik. Türkiye'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor." dediği öğrenildi.

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