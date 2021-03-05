Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ateş püskürdü! "Daum bizi rahatsız ediyor"

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de alınan her başarısız sonucun ardından yapmış olduğu paylaşımlarla gündem olan Christoph Daum'a, sportif direktör Emre Belözoğlu sert yanıt verdi. Belözoğlu, "Biz hocamızın arkasındayız, arkasında duracağımızı da kendisine söyledik. Türkiye'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor." dedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum 'un paylaşımları gündemden düşmüyor. Fanatik'in haberine göre sarı-Lacivertli kulüp her kaybedilen puan ve maç sonarsı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Daum'a rahatsızlıklarını iletti.

"FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Erol Bulut'un aldığı her kötü sonucun ardından sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın dikkatini çeken Daum Fenerbahçe yönetimine göreve hazır olduğunu iletti. Eski oyuncusu Mehmet Aureilo aracılığıyla "Türkiye'yi çok seviyorum. Fenerbahçe'de çok güzel anılarım var. Hep olumlu şeyler düşünüyorum. Yapabileceğim şeyler olduğunda yardıma hazırım." mesajı gönderdi. Daum'un bu mesajı Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na iletildi.

EMRE'DE DAUMA SERT CEVAP!

Christoph Daum'un paylaşımları ve Fenerbahçe'ye gönderdiği mesajı Emre Belözoğlu ise sert bir dille cevapladı. Belözoğlu, "Biz hocamızın arkasındayız, arkasında duracağımızı da kendisine söyledik. Erol Bulut'a güvenimizi ilettik. Türkiye'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor." dediği öğrenildi.

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