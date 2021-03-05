Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada fırsat tepen ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de sezon başında kadroya dahil edilen ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Mbwana Samatta'nın istatistikleri şoke etti.
Antalyaspor karşısında şok bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe yine en çok eleştiriler isimlerin başında Mbwana Samatta geldi.
Son haftalarda çok kötü bir performans sergileyen Tanzanyalı yıldızın formsuzluğu istatistiklere de yansımış durumda.
Bu sezon 20 maçta sadece 4 gol atabilen Samatta hiç asist yapamadı. Son 7 maçta rakip ağları sarsamayan yıldız futbolcu şut çekmekte bile çok zorlanıyor.
Samatta gol bulamadığı son 7 karşılaşmada sadece 9 şut çekebildi. Bu şutların 4'ünde çerçeveyi bulabilen Tanzanyalı forvet çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
Samatta son 7 maçta 3 kilit pas atabilirken, topla buluşma konusunda da büyük bir sıkıntı yaşadı.
Tecrübeli futbolcu son Antalyaspor maçında 79 dakika sahada kalırken topla sadece 31 kez temas edebildi.
Rakip defans arasında adeta kaybolan Samatta bu alanda takımın en etkisiz ismi oldu. Ayrıca 4 top kaybederek bu alanda da ilk sırada yer aldı.
Sezon başında bedelsiz olarak kiralanan Samatta'nın 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Yıldız futbolcu ayrıca 2.7 milyon Euro garanti ücret alıyor. (Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!