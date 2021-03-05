05 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada fırsat tepen ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de sezon başında kadroya dahil edilen ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Mbwana Samatta'nın istatistikleri şoke etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

karşısında şok bir puan kaybı yaşayan yine en çok eleştiriler isimlerin başında geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik

Son haftalarda çok kötü bir performans sergileyen yıldızın formsuzluğu istatistiklere de yansımış durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik

Bu sezon 20 maçta sadece 4 gol atabilen Samatta hiç asist yapamadı. Son 7 maçta rakip ağları sarsamayan yıldız futbolcu şut çekmekte bile çok zorlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik

Samatta gol bulamadığı son 7 karşılaşmada sadece 9 şut çekebildi. Bu şutların 4'ünde çerçeveyi bulabilen forvet çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik

Samatta son 7 maçta 3 kilit pas atabilirken, topla buluşma konusunda da büyük bir sıkıntı yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik

Tecrübeli futbolcu son maçında 79 dakika sahada kalırken topla sadece 31 kez temas edebildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik

Rakip defans arasında adeta kaybolan Samatta bu alanda takımın en etkisiz ismi oldu. Ayrıca 4 top kaybederek bu alanda da ilk sırada yer aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samatta kayıpları oynuyor! Şoke eden istatistik

Sezon başında bedelsiz olarak kiralanan Samatta'nın 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Yıldız futbolcu ayrıca 2.7 milyon Euro garanti ücret alıyor. (Takvim)

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