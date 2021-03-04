04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Altay Bayındır ile Tisserand arasında büyük anlaşmazlık!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 41. dakikasında sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ve Marcel Tisserand arasında büyük bir anlaşmazlık yaşandı. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı lacivertli oyuncular Altay Bayındır ve Tisserand arasında büyük anlaşmazlık yaşandı.
İŞTE O POZİSYON:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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