04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Altay Bayındır ile Tisserand arasında büyük anlaşmazlık!

F.Bahçe'de büyük anlaşmazlık! Altay ile Tisserand...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 41. dakikasında sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ve Marcel Tisserand arasında büyük bir anlaşmazlık yaşandı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında 'u ağırladı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı lacivertli oyuncular Altay Bayındır ve Tisserand arasında büyük anlaşmazlık yaşandı.

İŞTE O POZİSYON:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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