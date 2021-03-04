04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ilk golüne yaklaştı! İşte o pozisyon

Mesut Özil ilk golüne yaklaştı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 28. haftasında sahasında 'u konuk eden Fenerbahçe'de yıldız futbolcu , sarı-lacivertli formayla ilk golüne çok yaklaştı. İşte o pozisyon...

'in 28. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Mücadele Akdeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu , Fenerbahçe ile ilk golüne çok yaklaştı.

Mücadelenin 44. dakikasında defansının büyük hatası sonrası topu önünde bulan tecrübeli oyuncunun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş direğin yanından dışarı çıktı.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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