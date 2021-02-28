Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Kanarya, bordo-mavililer karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. İşte teknik direktör Erol Bulut'un Trabzonspor maçı muhtemel 11'i ve son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kanarya'da nefesler tutuldu. Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takımda tek hedef galibiyet. Geçen hafta alınan Göztepe mağlubiyeti karşılaşmayı kritik hale getirdi. 3 puan dışındaki her sonuçta zirve yarışında avantaj Galatasaray ve Beşiktaş'a kaptırılacak. Durumu tartışılan teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu da tehlikeye girecek. Genç hoca, kazanıp kara bulutları dağıtmak ve yeniden şampiyonluk havasına girmek istiyor.

ZAAFLARINI ANLATTI

Trabzonspor'un zaafları hafta boyunca oyunculara anlatıldı. Bulut yine her zamanki deplasman taktiği ile sonuca gitmeyi planlıyor. Mağlubiyet durumunda ise Fenerbahçe'de taşların yerinden oynaması bekleniyor. Yönetimin radikal kararlar alacağı ifade ediliyor. Ancak şimdilik bunlar hasıraltı edilmiş durumda. Başkan Ali Koç ve sportif Emre Belözoğlu hafta boyunca Samandıra'da takıma moral terapisi yaptı. Oyuncular da galibiyet sözü verdi.

CANER KADRO DIŞI!

Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Trabzon'a götürülmedi. Tecrübeli isim geçen hafta oyundan çıkarken kulübeye el kol hareketleri yaparak tepki göstermişti. Sakatlığı olmayan Caner'in Erol Bulut'un kararıyla kadroya alınmadığı öğrenildi. Sol bekte bugün Novak'ın oynaması bekleniyor. Caner kararın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğraf ve sarı-lacivert kalp emojileri paylaştı.

İRFAN VE GUSTAVO DA YOK

Sakatlıkları tam olarak geçmeyen Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci de İstanbul'da bırakıldı. İrfan Can'ın en azından kulübede olacağı belirtiliyordu. Sadık da kadroda yer almazken, kırmızı kart cezasını tamamlayan Mauricio Lemos kafileye dahil edildi.

DEPLASMAN AVCISI

Fenerbahçe'nin güvencesi deplasman grafiği. Bu sezon Kadıköy'de 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı 12 maçta ise sadece 1 kez (Gaziantep FK / 1-3) kaybetti. 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Topladığı 29 puanla geride kalan Kanarya 26 haftada deplasmanda hanesine en fazla puanı yazdıran takım oldu.

PASLAR THIAM'A

Forvette ilk 11'de Mame Thiam oynayacak. 6 golle ligde takımın en skorer ismi olan Sengalli forvet bunların 4'ünü deplasmanda attı. Thiam'ın hedefi Trabzonspor filelerini de havalandırmak. Başta Mesut Özil olmak üzere tüm oyuncular ceza sahasında Mame'yi topla buluşturmak için çalışacak.

RAKAMLARDA ÜSTÜN

47 yılı aşkın rekabette Fenerbahçe genel istatistiklerin tamamında üstün. Sarı-lacivertliler toplamda 49, Trabzonspor 41 galibiyet elde etti. Ligde yapılan 95 karşılaşmada da Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 kez kazandı. Gol sayısında da 126-96 Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor.

5 OYUNCU SINIRDA

3'er sarı kartlı Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bu akşam da sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek. (Fotomaç)

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Valencia, Mesut, Pelkas, Thiam.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ