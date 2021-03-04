Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

"GÖRDÜKLERİMİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

Deneyimli oyuncunun, "Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun için tüm mücadelemi veriyorum. Tecrübeli ve bu süreçlerden birçok kez geçmiş bir oyuncu olarak bildiklerimi, gördüklerimi söylemek zorundayım. Tek hedefim takıma katkı sağlayıp şampiyon olmak" dediği öğrenildi.

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