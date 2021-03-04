04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Trabzonspor maçında kadroya alınmamıştı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, teknik heyet ve yönetimin kararı ortak verdiğini açıklamıştı. Fenerbahçe forması ile yaptığı paylaşımla gündem olan milli oyuncunun, kadroya alınmama sebebi belli oldu. Galatasaray maçının devre arasında yaptığı konuşma, antrenmanlardaki ve maçlardaki tavrı, krizi başlatan ana etkenler oldu. İşte Caner'in o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe spor haberi (FB haberleri)

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'de geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde maçının kadrosuna alınmayan antrenmanlara da alınmamıştı. Krizin perde arkası ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

OTORİTEYİ SARSTI!
'in haberine göre, bu kararda 'in, 'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsmasının etkili olduğu belirlendi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

ÇİZGİYİ AŞAN SÖZLERİ CEZALANDIRILDI!
Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı. Sarı-lacivertliler çizgiyi aşan eleştirileri ve takıma negatif enerji vermesi yüzünden tecrübeli oyuncuyu cezalandırdı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

Başkan şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. maçına kadar oyundan genel olarak kimse memnun olmasa da takım içi enerjinin yüksek tutulması gerektiğine inanılıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, ve gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

Mevcut durumda oyuncuların fikirlerini söylemeleri çok büyük problem taşımıyor. Ancak bunun şiddeti çok önemli. 'in bu çizgiyi birçok kez aştığı ifade edildi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

Antrenmanlarda ve maçlardaki tavırları, teknik heyete yönelik hareketlerinin yanı sıra toplantılar ve bazı maçlarda da eleştirel ifadeler kullanması sonrası sarı-lacivertliler, 'i takımdan ayırmaya karar verdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

BİRÇOK KEZ UYARILDI ANCAK...
Deneyimli oyuncunun, derbisinin devre arasında "Böyle oynarsak kaybederiz" ifadesi ve Göztepe maçı sonrası "İyi oynamıyoruz. Şampiyonluğu kaybederiz böyle giderse" ifadeleri hep üst üste geldi. 'e bu konuyla alakalı uyarılar yapılsa da futbolcunun karakteristik özelliği sıkıntı yaşanmasına sebep oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

'in ayrıca saha içi ve antrenmandaki tavır ve söylemlerinin teknik adamın otoritesini sarstığı belirtildi. Takımın bundan etkilenmemesi için deneyimli oyuncu, maçından sonra bu kadroda olmayacak. Caner'in takıma ne zaman döneceğine Göztepe maçından sonra karar verilecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

'in sarı-lacivertli yetkililerin kadro dışı kararından önce kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdiği belirlendi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...

"GÖRDÜKLERİMİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"
Deneyimli oyuncunun, "Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun için tüm mücadelemi veriyorum. Tecrübeli ve bu süreçlerden birçok kez geçmiş bir oyuncu olarak bildiklerimi, gördüklerimi söylemek zorundayım. Tek hedefim takıma katkı sağlayıp şampiyon olmak" dediği öğrenildi.

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