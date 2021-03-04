Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin o sözlerinden sonra kadroya alınmadı! Galatasaray maçı...
Fenerbahçe'de Caner Erkin, Trabzonspor maçında kadroya alınmamıştı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, teknik heyet ve yönetimin kararı ortak verdiğini açıklamıştı. Fenerbahçe forması ile yaptığı paylaşımla gündem olan milli oyuncunun, kadroya alınmama sebebi belli oldu. Galatasaray maçının devre arasında yaptığı konuşma, antrenmanlardaki ve maçlardaki tavrı, krizi başlatan ana etkenler oldu. İşte Caner'in o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin antrenmanlara da alınmamıştı. Krizin perde arkası ortaya çıktı.
OTORİTEYİ SARSTI!
Milliyet'in haberine göre, bu kararda Caner'in, Erol Bulut'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsmasının etkili olduğu belirlendi.
ÇİZGİYİ AŞAN SÖZLERİ CEZALANDIRILDI!
Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı. Sarı-lacivertliler çizgiyi aşan eleştirileri ve takıma negatif enerji vermesi yüzünden tecrübeli oyuncuyu cezalandırdı.
Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. Trabzonspor maçına kadar oyundan genel olarak kimse memnun olmasa da takım içi enerjinin yüksek tutulması gerektiğine inanılıyor.
Mevcut durumda oyuncuların fikirlerini söylemeleri çok büyük problem taşımıyor. Ancak bunun şiddeti çok önemli. Caner'in bu çizgiyi birçok kez aştığı ifade edildi.
Antrenmanlarda ve maçlardaki tavırları, teknik heyete yönelik hareketlerinin yanı sıra toplantılar ve bazı maçlarda da eleştirel ifadeler kullanması sonrası sarı-lacivertliler, Caner'i takımdan ayırmaya karar verdi.
BİRÇOK KEZ UYARILDI ANCAK...
Deneyimli oyuncunun, Galatasaray derbisinin devre arasında "Böyle oynarsak kaybederiz" ifadesi ve Göztepe maçı sonrası "İyi oynamıyoruz. Şampiyonluğu kaybederiz böyle giderse" ifadeleri hep üst üste geldi. Caner'e bu konuyla alakalı uyarılar yapılsa da futbolcunun karakteristik özelliği sıkıntı yaşanmasına sebep oldu.
Caner'in ayrıca saha içi ve antrenmandaki tavır ve söylemlerinin teknik adamın otoritesini sarstığı belirtildi. Takımın bundan etkilenmemesi için deneyimli oyuncu, Trabzonspor maçından sonra bu kadroda olmayacak. Caner'in takıma ne zaman döneceğine Göztepe maçından sonra karar verilecek.
Caner Erkin'in sarı-lacivertli yetkililerin kadro dışı kararından önce kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdiği belirlendi.
"GÖRDÜKLERİMİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"
Deneyimli oyuncunun, "Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun için tüm mücadelemi veriyorum. Tecrübeli ve bu süreçlerden birçok kez geçmiş bir oyuncu olarak bildiklerimi, gördüklerimi söylemek zorundayım. Tek hedefim takıma katkı sağlayıp şampiyon olmak" dediği öğrenildi.
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