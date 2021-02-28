28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut’un sahadaki yardımcısı Mesut Özil!

Bulut’un saha içi yardımcısı M10!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

Göztepe ile oynanan maçta duran topları Özil'in kullanmaması tartışma konusu olurken, maçı öncesinde teknik direktör tüm takımı uyardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ligdeki son maçta Göztepe'ye karşı kritik yerlerde kazanılan frikikleri Özil'in kullanmaması tartışma konusu olmuştu. , maçı öncesi bu konuda tüm takıma uyarıda bulundu. Genç hoca, serbest vuruşlarda M10'un topların başına geçeceğini söyledi. Bu arada , 11'de başladığı son iki maçta takımın lideri olarak öne çıkan Mesut'la bugünkü karşılaşma öncesi kısa bir toplantı yaptı. Erol Bulut, Mesut'tan sahada takım arkadaşlarını yönlendirmesini istedi.

F.Bahçe'nin kader maçı! İşte Bulut'un Trabzonspor maçı 11'i haberin devamı

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