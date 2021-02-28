28 Şubat 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de Erol Bulut’un sahadaki yardımcısı Mesut Özil!
Göztepe ile oynanan maçta duran topları Mesut Özil'in kullanmaması tartışma konusu olurken, Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Erol Bulut tüm takımı uyardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ligdeki son maçta Göztepe'ye karşı kritik yerlerde kazanılan frikikleri Mesut Özil'in kullanmaması tartışma konusu olmuştu. Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesi bu konuda tüm takıma uyarıda bulundu. Genç hoca, serbest vuruşlarda M10'un topların başına geçeceğini söyledi. Bu arada Bulut, 11'de başladığı son iki maçta takımın lideri olarak öne çıkan Mesut'la bugünkü karşılaşma öncesi kısa bir toplantı yaptı. Erol Bulut, Mesut'tan sahada takım arkadaşlarını yönlendirmesini istedi.
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