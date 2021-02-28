28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas hırs küpü

Pelkas hırs küpü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

Sakatlığı atlatan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'nin en büyük kozları arasında yer alıyor. Yunan oyuncunun maçında sol kanatta görev alması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sakatlık döneminin ardından bugün 11'de sahaya çıkması beklenen Dimitrios Pelkas, hırs küpü... Ligde forma giydiği 17 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Yunan yıldız, 'a karşı sol kanatta görev yapacak. Hafta boyunca idmanlardaki hırsıyla öne çıkan isimlerden olan 27 yaşındaki futbolcu, bugünkü karşılaşmada takımının önemli silahları arasında yer alacak.

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