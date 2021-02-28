28 Şubat 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de Pelkas hırs küpü
Sakatlığı atlatan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'nin en büyük kozları arasında yer alıyor. Yunan oyuncunun Trabzonspor maçında sol kanatta görev alması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sakatlık döneminin ardından bugün 11'de sahaya çıkması beklenen Dimitrios Pelkas, hırs küpü... Ligde forma giydiği 17 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Yunan yıldız, Trabzonspor'a karşı sol kanatta görev yapacak. Hafta boyunca idmanlardaki hırsıyla öne çıkan isimlerden olan 27 yaşındaki futbolcu, bugünkü karşılaşmada takımının önemli silahları arasında yer alacak.
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