04 Mart 2021, Perşembe
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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk kez kadroda!
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, uzun süren sakatlığını atlattı ve ligin 28. haftasındaki Antalyaspor maçında kadroda yer aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci de zorlu Antalyaspor maçında kadrodaki yerini aldı.
Uzun süren sakatlığın ardından takımla çalışmalarını sürdüren milli futbolcu Erol Bulut'un forma şansı vermesi halinde sarı-lacivertli forma ile ilke kez sahaya çıkacak.
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