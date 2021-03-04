04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk kez kadroda!

İrfan Can Kahveci ilk kez kadroda!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, uzun süren sakatlığını atlattı ve ligin 28. haftasındaki maçında kadroda yer aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci de zorlu Antalyaspor maçında kadrodaki yerini aldı.

Uzun süren sakatlığın ardından takımla çalışmalarını sürdüren milli futbolcu 'un forma şansı vermesi halinde sarı-lacivertli forma ile ilke kez sahaya çıkacak.

Maç öncesi Caner'den flaş paylaşım! haberin devamı

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