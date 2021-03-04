Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı lacivertlilerde, kadro dışı kalan Caner Erkin'den flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)