Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Macar stoper, kendisini Lugano'ya benzettiğini söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe savunmasının yeni Lugano'su olarak gösterilen Attila Szalai önemli açıklamalar yaptı.

* Fenerbahçe'ye geldiğim için gururluyum. Ülkemde de iyi reaksiyonlar aldım. Herkes ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyor.

* Lugano'ya benzetiliyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu. Benim mantalitemde de her zaman savaşmak var. Saha içerisinde sürekli savaşan bir oyuncuyum.

* Mesut Özil gibi oyuncularla birlikte oynamak çok önemli. Onlardan çok fazla şey öğrenme imkanı buluyorsunuz.



*Trabzonspor'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Hepimiz savaştık, birbirimiz için mücadele ettik. Şampiyonluk yolunda bizi ileriye götüren nokta bu olacak.



* Defans oyuncusuyum, öncelikli hedefim defansa yardım etmek. Elbette ki gol atmak, asist yapmak istiyorum ve bu konuda en iyisini sergileyeceğim.



3 PUANI ALACAĞIZ



Szalai, Antalyaspor maçını sabırsızlıkla beklediklerini de belirterek, "Üç puanı almak için her şeyimizi vereceğiz. Maç maç devam etmemiz gerekiyor" dedi.



* Taraftardan her konuda güzel geri dönüşler alıyorum. Bundan çok memnunum. Çok çalışarak bunları karşılıksız bırakmamak istiyorum.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ