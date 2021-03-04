04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Attila Szalai: Kendimi Lugano'ya benzetiyorum

Szalai'den Lugano itirafı! Kendimi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Macar stoper, kendisini 'ya benzettiğini söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe savunmasının yeni 'su olarak gösterilen Attila Szalai önemli açıklamalar yaptı.

* Fenerbahçe'ye geldiğim için gururluyum. Ülkemde de iyi reaksiyonlar aldım. Herkes ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyor.

* Lugano'ya benzetiliyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu. Benim mantalitemde de her zaman savaşmak var. Saha içerisinde sürekli savaşan bir oyuncuyum.

* Mesut Özil gibi oyuncularla birlikte oynamak çok önemli. Onlardan çok fazla şey öğrenme imkanı buluyorsunuz.

*'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Hepimiz savaştık, birbirimiz için mücadele ettik. Şampiyonluk yolunda bizi ileriye götüren nokta bu olacak.

* oyuncusuyum, öncelikli hedefim defansa yardım etmek. Elbette ki gol atmak, asist yapmak istiyorum ve bu konuda en iyisini sergileyeceğim.

3 PUANI ALACAĞIZ

Szalai, maçını sabırsızlıkla beklediklerini de belirterek, "Üç puanı almak için her şeyimizi vereceğiz. Maç maç devam etmemiz gerekiyor" dedi.

* Taraftardan her konuda güzel geri dönüşler alıyorum. Bundan çok memnunum. Çok çalışarak bunları karşılıksız bırakmamak istiyorum.

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