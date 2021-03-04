Fenerbahçe'de Attila Szalai: Kendimi Lugano'ya benzetiyorum
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Macar stoper, kendisini Lugano'ya benzettiğini söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe savunmasının yeni Lugano'su olarak gösterilen Attila Szalai önemli açıklamalar yaptı.
* Fenerbahçe'ye geldiğim için gururluyum. Ülkemde de iyi reaksiyonlar aldım. Herkes ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyor.
* Lugano'ya benzetiliyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu. Benim mantalitemde de her zaman savaşmak var. Saha içerisinde sürekli savaşan bir oyuncuyum.
* Mesut Özil gibi oyuncularla birlikte oynamak çok önemli. Onlardan çok fazla şey öğrenme imkanı buluyorsunuz.
*Trabzonspor'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Hepimiz savaştık, birbirimiz için mücadele ettik. Şampiyonluk yolunda bizi ileriye götüren nokta bu olacak.
* Defans oyuncusuyum, öncelikli hedefim defansa yardım etmek. Elbette ki gol atmak, asist yapmak istiyorum ve bu konuda en iyisini sergileyeceğim.
3 PUANI ALACAĞIZ
Szalai, Antalyaspor maçını sabırsızlıkla beklediklerini de belirterek, "Üç puanı almak için her şeyimizi vereceğiz. Maç maç devam etmemiz gerekiyor" dedi.
* Taraftardan her konuda güzel geri dönüşler alıyorum. Bundan çok memnunum. Çok çalışarak bunları karşılıksız bırakmamak istiyorum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
- Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?