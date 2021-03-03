Normalde diğer takımlara bakıldığında bir oyuncu diğer arkadaşlarına göre çok daha fazla gol atar. Genelde de sonuca hep o oyuncu üzerinden gitmeye çalışılır. Bizim takımda bu çeşitlilik çok güzel. Çeşitli yollardan başka oyuncularla gole ulaşabilmek çok önemli. Bu istatistik karşımızdaki rakibe göre de farklı silahlarımızı kullandığımızı gösteriyor; bu çok önemli bir şey ama en önemlisi tabiki kazanmak. Kazandıktan sonra kimin ne kadar gol attığı ya da ne şekilde attığı çok da önemli değil. En önemlisi kazanmak.