04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İşte Erol Bulut'un Antalyaspor maçı 11'i

Kanarya hedefe kilitlendi! İşte Bulut'un Antalyaspor maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçtan 3 puanla ayrılıp zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. İşte 'un Antalyaspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

galibiyeti ile krizden çıkan ve şampiyonluk yarışına 'devam' diyen Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler kazanıp yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Kanarya'da eksikler yine fazla.

TOPLAMDA 6 EKSİK
Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan , belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar, sakatlığı süren Perotti ile sarı kart cezalısı ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan ve af kararı hafta sonu yapılacak toplantıda verilecek olan de kadroda yer almıyor. Antalyaspor'da ise Naldo ile Ufuk Akyol sakat.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN (SANGARE), TISSERAND, SZALAI, NOVAK, SOSA, OZAN, MESUT ÖZIL, OSAYI, PELKAS, THIAM (SAMATTA)

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL SARI, EREN ALBAYRAK, KUDRIASHOV, GÖKDENİZ, HAKAN ÖZMERT, AMILTON, FREDY, NURİ ŞAHİN, ORGILL

12'DEN VURACAK
Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri olan Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den de puan ya da puanlar alarak, 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı hedefliyor.

NOVAK SOLA OZAN DÖNÜYOR
Eksikler nedeniyle F.Bahçe'de ilk 11 değişiyor. Sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yokluğunda 'da sol bekte forma giyen Szalai bugün tekrar stopere dönecek. Sol bekte Novak görev yapacak. Ön liberoda da Ozan, sarı kart cezalısı Mert Hakan'dan nöbeti geri alacak. Forvette ise etkisiz kalan Thiam'ın yerine Samatta oynayabilir.

İRFAN CAN SAHNE ALIYOR
Fenerbahçe'de yeni transfer İrfan Can Kahveci bu akşam ilk kez sarı-lacivertli forma ile sahaya çıkacak. Sakatlığı geçen yıldız oyuncunun yedek soyunması ve ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Kahveci ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir formasıyla 18 maçta 2 gol+1 asist üretmişti.

4 OYUNCU SINIRDA
Kanarya'da 3'er sarı kartı bulunan Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci bu akşam da sarı kart görmeleri halinde Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

KALEYİ ONARACAK
Kanarya bu sezon Ülker Stadı'nda deplasmanda gösterdiği performansı aratıyor. Ligde iç sahada oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertli takım 22 puan toplayabildi. Hedef Antalyaspor maçıyla bu grafiği düzeltmek.

49
İki takım ligde 49 kez karşılaştı. Sarı- lacivertliler 32, kırmızı-beyazlılar 8 galibiyet aldı. 9 maç berabere bitti. Fenerbahçe 89, Antalyaspor 42 gol attı. (Fotomaç)

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