06 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu

F.Bahçe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması, maddi ve manevi taleplerin karşılanması için ’na (TFF) resmi başvuruda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

, 1959 yılı öncesi Türkiye şampiyonluklarının 'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerinin karşılanması için 'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

" olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

Sadece 'nin değil, 1959 öncesi şampiyonlukları bulunan birçok takımın hakkını savunma anlamına gelen bu başvurumuz kapsamında;
Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.

Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur.

Cumhuriyetimizin tarihinden ayrılamayacak resmi Türk futbol tarihine sahip çıkma ve Cihat Arman, Fikret Kırcan, Lefter Küçükandonyadis, Hakkı Yeten, Süleyman Seba ve Gündüz Kılıç gibi adlarını buraya sığdıramayacağımız birçok Türk futbol efsanesinin haklarını ve emeklerini koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz."

Herkes ters köşe! İmza attıktan sonra... haberin devamı

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