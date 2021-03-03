03 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yine Luiz Gustavo şoku! Tam döndü derken...

Döndü derken taraftara şok! Gustavo…
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 23. haftasında oynanan maçında sakatlanan , sarı lacivertlilerde 4 maç kaçırdı. Brezilyalı yıldızın karşısında sahada olması beklenirken bir kez daha hüsrana uğradı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcunun henüz hazır olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 29. haftada oynanacak karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

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