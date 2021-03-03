Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, sarı lacivertlilerde 4 maç kaçırdı. Brezilyalı yıldızın Antalyaspor karşısında sahada olması beklenirken Fenerbahçe bir kez daha hüsrana uğradı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcunun henüz hazır olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 29. haftada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

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