03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yine Luiz Gustavo şoku! Tam döndü derken...
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, sarı lacivertlilerde 4 maç kaçırdı. Brezilyalı yıldızın Antalyaspor karşısında sahada olması beklenirken Fenerbahçe bir kez daha hüsrana uğradı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcunun henüz hazır olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 29. haftada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
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