26 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine 2 gün kaldı! İşte son gelişmeler

Dev derbiye 2 gün kaldı! İşte son gelişmeler
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fırtına seriyi devam ettirmek isterken, sarı-lacivertliler ise bu maçı çıkış mücadelesi olarak görüyor. İşte 2 takımdan son gelişmeler...

Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen , yoğun taktik çalışmaların yanı sıra futbolculara psikolojik yüklemeler de yapıyor. Avcı oyunculara "Eskiden takımlar Trabzon'a endişe içinde gelirdi. Çünkü buradan puan almak çok zordu. Yine aynısını yapacağız. Burası Trabzon. Pazar akşamı Fenerbahçe'yi mutlaka yenmeliyiz" dedi.

UĞURCAN MÜJDESİ

Dünkü testi negatif çıkan başarılı file bekçisi ikinci testten de iyi haber gelirse F.Bahçe karşısında kaleyi koruyacak. Kas ağrıları olan Yusuf Sarı'nın tedavisi sürerken takımdan ayrı çalışan Hugo'nun da büyük ihtimalle oynaması bekleniyor.

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BULUT 11'İ DEĞİŞTİRİYOR

, pazar günü kadroda önemli değişiklikler yapacak. Caner ve Nazım'ın yerine Filip Novak ve 'a, Serdar'ın yerine ise Tisserand'a ve Samatta'yı ilk 11'de sahaya sürecek. Orta alanda ise -Ozan, önlerinde Mesut Özil oynayacak. Diğer yandan sarı-lacivertli yönetim de tam kadro Trabzon'a giderek takıma destek verecek.

TOPU VERMEYECEK

Fenerbahçe derbide oyun anlayışında da değişikliğe gidecek. Topu ayağında tutmayı planlayan Kanarya tempoyu belirleyen taraf olmak istiyor. Ayrıca Göztepe maçında hücuma çıkarken çok açık veren savunma bu kez tedbirli olacak. (Fotomaç)

Trabzon'da bambaşka bir Fener olacak! haberin devamı

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