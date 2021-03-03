Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Boupendza bombasını patlatacak! Bu sözleşme tarihe geçer...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan transfere de odaklandı. Sezon başında kadrosuna kattığı golcüleri, Samatta, Cisse, Ademi ve Thiam'dan beklenen katkıyı alamayan sarı lacivertliler, ligin formda ismi Boupendza'yı kadrosuna katacak. Fenerbahçe yönetimi, Gabonlu golcü için Hatay'a bonservis ücretinin yanı sıra sürpriz bir teklifte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB spor haberleri)
Fransız kulübü Bordeaux'dan sadece 350 bin euro'ya alınan ve Süper Lig'de gösterdiği iyi performansın ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza için Krasnodar 8.1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.
Aradan geçen 10 gün süre içerisinde Boupendza'dan, "Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamak isterim" açıklamaları gelirken sarı-lacivertli kulübün bu fazla işi uzatmadığı ve 24 yaşındaki Gabonluya lig biter bitmez 'çubukluyu' giydireceği bildirildi.
Bu sezon Cisse, Samatta, Ademi gibi forvetlerde istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin Boupenzda transferiyle bu problemi çözeceği düşünülürken iki taraf arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.
Boupendza'nın da bu anlaşmadan oldukça mutlu olduğu ve tecrübeli forvetin ufak ufak İstanbul hazırlıklarına başladığı ifade edildi.
Bu sezon ligde 23 maça çıkan Aaron Boupendza 18 gol atma başarısı gösterdi.
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