03 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Boupendza bombasını patlatacak! Bu sözleşme tarihe geçer...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan transfere de odaklandı. Sezon başında kadrosuna kattığı golcüleri, Samatta, Cisse, Ademi ve Thiam'dan beklenen katkıyı alamayan sarı lacivertliler, ligin formda ismi Boupendza'yı kadrosuna katacak. Fenerbahçe yönetimi, Gabonlu golcü için Hatay'a bonservis ücretinin yanı sıra sürpriz bir teklifte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Boupendza bombasını patlatacak! Bu sözleşme tarihe geçer...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

kulübü 'dan sadece 350 bin euro'ya alınan ve 'de gösterdiği iyi performansın ardından tüm dikkatleri üzerine çeken için 8.1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Boupendza bombasını patlatacak! Bu sözleşme tarihe geçer...

Rus ekibiyle hemen hemen her konuda anlaşmaya varan yönetimi BoupendzaEnın satışından son anda vazgeçerken transferde son anda araya 'un girdiği ve teklifi biraz daha yükselterek yıldız golcünün işini bitirdiği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Boupendza bombasını patlatacak! Bu sözleşme tarihe geçer...

Aradan geçen 10 gün süre içerisinde Boupendza'dan, " ve 'da oynamak isterim" açıklamaları gelirken sarı-lacivertli kulübün bu fazla işi uzatmadığı ve 24 yaşındaki Gabonluya lig biter bitmez 'çubukluyu' giydireceği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Boupendza bombasını patlatacak! Bu sözleşme tarihe geçer...

Bu sezon , , gibi forvetlerde istediği verimi alamayan 'nin Boupenzda transferiyle bu problemi çözeceği düşünülürken iki taraf arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Boupendza bombasını patlatacak! Bu sözleşme tarihe geçer...

Vatan'da yer alan habere göre önümüzdeki sezon serbest kalacak olan Boupendza için 'a 8.5 milyon euro ödemeyi kabul eden 'un kulübün tesislerini de yapacağı öğrenilirken, Koç'un ekibinin yeni stat projesine de destek vereceği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Boupendza bombasını patlatacak! Bu sözleşme tarihe geçer...

Boupendza'nın da bu anlaşmadan oldukça mutlu olduğu ve tecrübeli forvetin ufak ufak İstanbul hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Boupendza bombasını patlatacak! Bu sözleşme tarihe geçer...

Bu sezon ligde 23 maça çıkan 18 gol atma başarısı gösterdi.

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