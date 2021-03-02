02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun test sonucu pozitif çıktı

F.Bahçe'de corona şoku!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'nda bir sporcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. ()

'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun yanı sıra bir sporcunun da temaslı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu 2 voleybolcunun yarın finalinde deplasmanda ekibi ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyeceği aktarıldı.

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