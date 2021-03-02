02 Mart 2021, Salı
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Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun test sonucu pozitif çıktı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir sporcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun yanı sıra bir sporcunun da temaslı olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu 2 voleybolcunun yarın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyeceği aktarıldı.
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