04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko | CANLI

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

THY 'in (Avrupa Ligi) 27. haftasında sahasında 'yu ağırlıyor. Mücadelenin canlı skor takibini aspor.com.tr'de...

'nin () 27. hafta karşılaşmasında temsilcimiz deplasmanda 'ya konuk oluyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: Olimpia Milano 28-24 Fenerbahçe Beko

2. ÇEYREK: Olimpia Milano 52-50 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK: Olimpia Milano 60-66 Fenerbahçe Beko

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR...

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

THY Avrupa Ligi maçı saat 22.45'te başladı. Zorlu geçmesi beklenen mücadele beIN Sports 3 kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

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