Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, orta sahada Jose Sosa ile birlikte görev yapan Mert Hakan Yandaş tam not aldı. Sarı lacivertlilere geldiğinden bu yana eleştiri oklarından kurtulamayan milli oyuncu, bu performansıyla yeniden kendini ispatladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Ozan Tufan'ın yerine ön liberoda görev alan Mert Hakan Yandaş performansıyla tam not aldı. Sosa ile birlikte Trabzon orta sahasına nefes aldırmayan tecrübeli futbolcu 'görev adamı' olarak öne çıktı. Ancak Yandaş 4. sarı kartını görerek cezalı oldu. Antalyaspor maçında yeniden Ozan'ın oynaması bekleniyor.

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