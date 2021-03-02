02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Trabzonspor derbisinde Mert Hakan Yandaş'a tam not!

Derbi'de Mert Hakan'a tam not!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 27. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden 'de, orta sahada ile birlikte görev yapan tam not aldı. Sarı lacivertlilere geldiğinden bu yana eleştiri oklarından kurtulamayan milli oyuncu, bu performansıyla yeniden kendini ispatladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'ın yerine ön liberoda görev alan performansıyla tam not aldı. ile birlikte orta sahasına nefes aldırmayan tecrübeli futbolcu 'görev adamı' olarak öne çıktı. Ancak Yandaş 4. sarı kartını görerek cezalı oldu. maçında yeniden Ozan'ın oynaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas'ın talipleri artıyor! Rusya'dan transfer teklifi...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Oyundan alınınca tepki göstermişti! Yönetim harekete geçti... Oyundan alınınca tepki göstermişti! Yönetim harekete geçti...
Avrupa onu konuşuyor! F.Bahçe'de Pelkas rüzgarı Avrupa onu konuşuyor! F.Bahçe'de Pelkas rüzgarı
F.Bahçe ilk bombayı patlatıyor! Genç yıldız... F.Bahçe ilk bombayı patlatıyor! Genç yıldız...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör